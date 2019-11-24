Harmancı, Gaziantep’te göçle ilgili uluslararası foruma katılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep’te düzenlenecek Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’na katılacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Harmancı, davet üzerine katılacağı etkinlikte “İnsan onurunu korumak: Temel hizmetlere erişimi teşvik eden yerel yönetimler” konulu konuşma yapacak.

“Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya” temasıyla yapılacak ve forum 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca sürecek forum kapsamında katılımcılar ve yerel aktörler bir araya gelerek Türk belediyeleri ve dünya genelindeki yerel yönetimler arasında göç ve yerinden edilmeye yönelik şehir düzeyinde verilen yanıtlara dair iyi uygulamaları paylaşacak. Ayrıca, şehirler düzeyinde ortaklıkların kolaylaştırılması ve göç ve yerinden edilme bağlamlarında ilgili aktörler arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesi hakkında konuşulacak.

Yerel makamların mültecilerin ve göçmenlerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çözümleri ana hatlarıyla ele alınacak. Forumda, yerel düzeyde göç ve zorla yerinden edilmeye yanıt olarak uluslararası işbirliği geliştirme fırsatları da tartışılacak.

Forumla ilgili 2019 Gaziantep Bildirgesi de yayınlanacak. Buna göre, bildirge, ilgili tartışmaları beslemek üzere Küresel Mülteci Forumu (GRF), GFMD ve Belediye Başkanları Mekanizması, İnsan Hareketliliği, Göç ve Kalkınma için Küresel Belediye Başkanları Forumu ve UCLG Kongresi ile de paylaşılacak.

Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenleniyor.

24/11/2019 16:32