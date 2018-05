Harmancı: Geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi BaşkanıAdayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa’da artık ödenemeyecek borçlanma, yandaşlara ihale dağıtma, fevri ve partizan yönetim dönemi bitti. Geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik. Lefkoşa’da artık başarı var, sürdürülebilir değişim ve dönüşüm var” dedi. Mehmet Harmancı, belediyenin 24 Haziran’da yeni bir döneme adım atacağını vurguladı.

“LEFKOŞA BİZE, BİZ LEFKOŞA’YA GÜVENİYORUZ”

Bürosundan verilen bilgiye göre, Harmancı, bazı LTB meclis üyesi adaylarının da katılımıyla dün Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret ederek, Sendika Başkanı Ali Kişmir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Mehmet Harmancı, göreve geldikleri gün ortaya çıkardıkları yol haritasına uygun hareket ettiklerini ve öncelikli hedefin LTB’de 2013 öncesine dönmeden finansal yapıda istikrarının sağlanması olduğunu göreve gelmeden açıkladıklarını anımsattı. Harmancı, geçmişten kalan 30 milyon TL’lik banka borcunun, yine geçmiş dönemden kalan 4,2 milyon TL emeklilik ve kıdem tazminatı borcunun ödenerek, kendi dönemlerinde de 12,2 milyon TL’lik hak ödemesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

“ESNAF VE MÜTEAHHİTLERE GEÇMİŞTEN KALAN 7.7 MİLYON TL BORCU KAPATTIK”

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefkoşa esnafının LTB’ye mal vermediği günleri gördük, çükü esnafımız ödenip ödenemeyeceğini sorgular noktadaydı. Göreve geldiğimizde karşılaştığımız miktarın da üzerine çıkan, mahkeme kararlarıyla da artan, esnaf ve müteahhitlere 7,7 milyon TL borç ödemesinde bulunduk. Yüzde 50 gerçekleşme oranıyla devraldığımız bütçeyi yüzde 89 gerçekleşme oranına getirdik; 34 milyon TL öz kaynak geliriyle aldığımız LTB’yi yüzde yüz artışla 68 milyon TL’lik öz kayak gelirine getirdik. Bu rakamlar ekonomik yol haritamızın doğruluğunu gösteriyor.

Lefkoşalılar LTB’nin nasıl batırıldığını asla unutmadı. İlk gün olduğu gibi bizim tek sorumlu olduğumuz yer Lefkoşalılardır. 4 yıl boyunca her anımızda bu sorumlulukla hareket ettik. Lefkoşalılar Lefkoşa bize, biz Lefkoşa’ya güveniyoruz.”

“HER YURTTAŞIN DEĞİL, ŞEHİRDE YAŞAYAN HER CANLININ HAKKINI SAVUNAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI”

Harmancı “Atıl durumdaki bir yapı ilk önce hukuk mücadelesi verilerek geri kazanılarak surlar içerisine bir sahne kazandırabilen ve bunu da kendi öz kayaklarıyla yapabilen bir belediye konumuna gelmiş bulunuyoruz. Her yurttaşı değil, bu şehirde yaşayan her canlının hakkını savunan ve sadece vatandaş odaklı değil tamamen şehirdaşlık ve şehirde yaşayan herkes paralelinde politikalar geliştiren, mülteci hakları gibi konulara eğilen, kadın sığınma evi gibi olguları ülkemizde gerçekleştiren bir noktadayız” dedi.

“ ‘Neden çim ekmediniz?’ diye soruyorlar. Önceliğim bu şehirde aç insanlar varken, bunlara bir öğün yemek sunabilmek oldu. Şiddet gören kadın ve çocuklar olmalıydı, nitekim bugüne kadar 62 kadına LTB Kadın Sığınma Evi yenide hayat kurma imkânı sağladı. Ya da, geçmişten gelen sıkıntılar nedeniyle farklı bölgelerde yaşanan kanalizasyon problemi olmalıydı. Etkin ve sıkı bütçe disiplini ile LTB artık bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi artık farklı noktalara yatırım yapabileceğiz” ifadelerini kullanan Harmancı, Belediyenin, 30 tane iş aracı sattığını, ki bunlardan bir tanesinin de makam aracı olduğunu ve bunu popülizm aracı olarak kullanmadıklarını belirtti.

Mehmet Harmancı, şöyle konuştu:

“Bunların yerine de Lefkoşalılara etkin ve kesintisiz hizmet vermek için 14 tane iş aracı aldık. Ve bunların sadece 3 tanesini hibe yoluyla alırken geri kalanların hepsini kendi kaynaklarımızla karşıladık.

“2018-2022 ARASINDA LEFKOŞA’YA 200 MİLYON TL’LİK YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ”

Belediyeyi önemli bir aşamaya Lefkoşalılarla beraber getirdik. Lefkoşa artık sorunlarla, borç batağı ile anılan bir şehir değildir. Gözümüz ileride. 2018-2022 döneminde işbirliği ile Lefkoşa’nın yeni bir yatırım iklimi planlıyoruz. Kemal Aksay ve Şehit Ecvet Yusuf Caddeleridir bu şehrin ayağa kalkışının simgesi oluyor. Bu caddelerdeki değişim ve dönüşümü referans alarak şehirdeki bütün ana girişleri, Mehmet Akif Caddesi, Mustafa Ruso Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi başta olmak üzere Lefkoşa ve başkente yakışır bir noktaya getireceğiz.

Sosyal hizmetlerimiz genişleyerek devam edecek, engeli geçici bakım merkezi kurulacak ve hizmet verecek, okul sonrası etüt merkezimiz açılacak.”

GARANTİ ALTINA ALINMIŞ YATIRIMLAR

Harmancı, bunların yanında AB yatırımlarını da önümüzdeki 4 yıl için garantiye aldıklarını da kaydederek, bu yatırımlarla ilgili Basın-Sen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.

Harmancı sözlerini, “Bizim öngörümüze göre önümüzdeki dönemde Lefkoşa’yı, var olan 155 milyon TL’lik garanti altına alınan yatırımın yanında TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin de hibeleri ile 200 milyon TL’yi bulabilecek bir yatırım bekliyor. Lefkoşa’da artık hesapsız ve ödenemeyecek borç alma dönemi, yandaşlara ihale dağıtma dönemi bitti, fevri ve partizan yönetimi dönemi bitti, geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik. Lefkoşa’da artık geçmişe kıyasla fark var, sürdürülebilir değişim ve dönüşüm ile istikrar var” diyerek tamamladı.