Harmancı: Gerekirse işletmeler kapanacak

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, dün gece Zahra Sokak'ta yaşanan kavga hakkında açıklama yaptı. Mehmet Harmancı yaşanan olayın basit bir kavga olmadığını vurguladı. Harmancı, Zahra’yı mafya gruplarına harcatmayacaklarını söyledi.

Mehmet Harmancı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Akşam Zahra’da olanlar basit kavga konuları değil, ülkenin her alanında olduğu gibi mafyacıklaşmış grupların güç egzersizleri, daha önce defalarca suça karışmış aynı isimlerin dönüp dolaşıp yaratılan değerleri kendi menfaatlerine evrime çabaları, biz buraları kolay yaratmadık, kolay da kaybetmeyeceğiz.

Bu konularda evet her kurumla işbirliği yapacağız ama kendi önlemelerimizi de alacağız, bu grupları besleyen işletmeler de bundan nasibini alacaksa alacak.

Ülkeyi getirdiğiniz nokta her alanda kaos, biz sizin düzeninizin parçası değiliz, biz tırnaklarımızla yarattık Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz."