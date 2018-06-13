HABER KIBRIS

Harmancı göze geldi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayağını burktu.

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13/06/2018
HK-ÖZEL

Harmancı göze geldi
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 Hidden Garden'da  dün düzenlenen Şüphesiz Lefkoşa Gecesi etkinliğinde sahnede olduğu sırada ayağı platforuma takılan  Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ayağını burktu. Hastaneye götürülen Mehmet Harmancı ilk yardım tedavisinin ardından etkinlik alanına geri döndü. Edinilen bilgiye göre başkan Harmancı bugün evinde istirahat edecek. Harmancı'nın ayağı üzerine basmakta zorluk çektiği de belirtiliyor

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TAGS: Mehmet Harmancı, lefkoşa, haber, kıbrıs
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