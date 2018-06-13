Harmancı göze geldi

Hidden Garden'da dün düzenlenen Şüphesiz Lefkoşa Gecesi etkinliğinde sahnede olduğu sırada ayağı platforuma takılan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ayağını burktu. Hastaneye götürülen Mehmet Harmancı ilk yardım tedavisinin ardından etkinlik alanına geri döndü. Edinilen bilgiye göre başkan Harmancı bugün evinde istirahat edecek. Harmancı'nın ayağı üzerine basmakta zorluk çektiği de belirtiliyor