Harmancı: Güngör’de sorun çözülünce çöpleri aktaracağız

Güngör Çöplüğü’ndeki yangın nedeniyle yaklaşık 1 haftadır belediyelerden çöp kabul edilmiyor. Çöplerin kabul edilmemesi nedeniyle belediyeler geçici çözümler üretiyor. Güngör’e 12 belediye çöp gönderiyor.

Çöpler kabul edilene kadar Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçici bir alan oluşturması tepkilere neden oldu. LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili açıklama yaptı:

Harmancı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Herkese iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz içişleri bakanlığının kontrolünde olan ve özel bir

İşletmeye çalıştırılması için ihale edilen Güngör çöplük alanı neredeyse 1 haftadır tesis içindeki yangından dolayı hiç bir atığı kabul etmiyor.

Topladığımız atığı boşaltabileceğimiz geçici alanlar da tarafımıza gösterilmiş durumda değil

Biz de LTB olarak tesis çöp kabulüne başlayana kadar arıtma tesisi bölgesinde bir alan yaratarak geçici olarak çöplerimizi bu alana aktarmaktayız. Aktardığımız çöpler Güngör çöp tesisi çöp kabulüne başladığında toplanarak Güngör’e aktarılacaktır. 1 haftadır Güngör’e çöp boşaltamayan diğer kurumların çöpleri nereye koyduğu kimsenin belli ki umurunda değil ama bizim en azından planlı bir uygulama yaptığımızı arayıp bilgi talep eden herkes öğrenebilirdi”.

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15/11/2021 13:35