Harmancı, Haspolat'taki kundaklama olayını Solingen faciasına benzetti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat'ta meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, olayın vahşetine dikkat çekerek yaşananları Solingen faciasına benzetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, , bu trajik olayı ülkedeki kontrolsüz nüfus akışı ve ekonomik düzenin sonuçlarına bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün, bu ülkede aslında Solingen'de yaşanan vahşeti hatırlatan büyük bir olay yaşandı. Ülkede yaşanan kontrolsüz nüfus akımının, kısa vadede büyük vurgun düzeninin, 'Nereden gelirse gelsin ama para gelsin' anlayışının ülkeyi getirdiği nokta, genç bir çocuğun diri diri bu topraklarda yakılmasıdır."

Harmancı, Kıbrıs sorununa da değinerek çözümün gerekliliğini vurguladı:

"Kıbrıs sorunu çözülmeli midir? Net olarak çözülmelidir. Ama insan olmak, dürüst olmak, ilkeli olmak, haysiyet sahibi olmak için Kıbrıs sorununun çözümüne mi ihtiyacımız var? Hayır, yok. Kısmi insan kalmak yeterli."