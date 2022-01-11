Harmancı: Herhangi bir acil durum bildirimi yapılmadı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir acil durum bildirimi yapılmadığını açıkladı.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle

Herkese günaydın, öncelikle akşam yaşanan depremin ülkemiz genelinde hasara yol açmamış olmasını ve herhangi bir canlının zarar görmemiş olmasını diliyorum.

Deprem sonrası 185 nolu hattımıza herhangi bir acil durum bildirimi yapılmamıştır. Ekiplerimiz elbette riskli binaları bugün daha yakından kontrol edeceklerdir.

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11/01/2022 08:21