Harmancı: Hizmet, sosyal adalet, paylaşma ve dayanışmaya önem vermeye devam edeceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2024 yılını BRT için değerlendirdi.

Mehmet Harmancı, toplumun güveni ve desteğiyle üstlendiği sorumluluklarından biri olan Lefkoşa Belediye Başkanlığı görevinde, 2023 yılında yapılan çalışmaları özetledi. Harmancı, çalışmaların bir kısmının ihale süreçlerinin tamamlandığını ve bir kısmının da kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

‘2023 yılını uğurlarken, sizlerle samimi bir yıl değerlendirmesi yapmak istiyorum.

2023’e iyi bir motivasyonla başlamamıza rağmen Şubat ayındaki deprem felaketi ve yüreğimizde yarattığı tarifsiz acılar, ekibimle bir fiil Hatay’da geçirdiğim günler, gidiş ve gelişte içime attığım yaşananlar, orada gördüklerimiz sonrasında yaşanılanlar…

O günden beri sosyal medya paylaşımlarımda özenle hareket etme psikolojisi, yılın geriye kalanı boyunca sosyal medya paylaşımlarımı da 10 yıldan sonra oldukça azalttı. Bu kadar büyük acının olduğu bir coğrafyada, pek çok şeyin benim için anlamsızlaştığını hissettim. Bazı yerlerde “Ne oldu ama Harmancı’ya?” dedikodularını çok duydum ama inanın onları da umursamadım. O kadar küçük bir toplumda yaşıyoruz ki elbette bu etkileşimler önemli, eksikliğimiz varsa gidereceğiz, iletişim önemli, ta 2013’teki kısa bakanlık dönemimden başlayarak kamuoyu ile şeffaf ve karşılıklı iletişimi özellikle sosyal medyayı da kullanarak başlatan ilk siyasilerden olarak, yeni yılda daha sık ve bilgilendirme amaçlı iletişim mecralarını kullanmaya devam edeceğim.

Lefkoşalıların büyük güveni, desteği ve teveccühü ile 3. kez hayatımda taşıdığım en büyük sorumluluk ve onurlu görevde 2023 yılında yaptığımız ve belki de kamuoyuna aktarımınızı çok fazla da yapmadığımız çalışmaları özetlemek istiyorum. Şunu da belirtmek de yarar var ki; bu özet içerisinde yer alan maddelerin aslında ihale süreçleri kısa süre önce tamamlanmış, bir kısmı da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır ve bu projelerin şehir ve şehirde yaşayanların yaşamına etkisi 2024 yılının ilk aylarından itibaren başlayacaktır.