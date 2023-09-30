Harmancı: İlaçlar polise teslim edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa’da dün akşam bir çöp konteyneri içerisinde ilaç bulunduğunu duyurdu. Harmancı söz konusu ilaçların polis tarafından teslim alındığını söyledi. Öte yandan ilaçların ‘reçete vurgunu’ soruşturmasıyla alakalı olduğu tahmin ediliyor.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından bir ana cadde üzerinde çöp konteyneri içerisinde 3 büyük iki de küçük torba bir kapağı kesilmiş ilaç tespit edilmiş ve polisimize teslim edilmiştir.