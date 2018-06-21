Harmancı: İstikrar galip gelecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, devletin, ülkedeki futbolcuların gelişimini sağlığını ve maddi durumlarını bire bir ilgilendiren noktalarda açılıma gitmesi gerektiğini kaydederek, eskiden olduğu gibi profesyonel sözleşmelerin tekrar gündeme gelebileceğini vurguladı

“DEVLET VE BELEDİYELER İSTİHDAM KAPISI OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin ayağında büyük bir pranga olan banka borcunun, önümüzdeki ay bitecek olmasının Belediye’ye finansal kaldıraç gücü sağlayacağını ve önüne daha güvenle ve istikrarlı bir şekilde bakabilmesine yol açacağını söyledi.

Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra da ziyaretlerini sürdürdü ve Kıbrıs Spor Yazarları Derneği ile Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret etti.

Harmancı ve Lefkoşa ekibi daha sonra Kaymaklı bölgesindeki evler ve iş yerlerini ziyaret ederek 100 maddede %100 Lefkoşa seçim bildirgesi ile broşür dağıttı.

“GEÇMİŞ YILLARDA LTB’NİN SPORLA İLİŞKİLENDİRİLME BİÇİMİNİ YANLIŞ BULUYORUM”

Başkan Harmancı, KTSYD’de Dernek Başkanı Çelen Oben ve üyelerle bir araya geldi. Geçen dört yıllık dönem içerisinde dernekle birçok farklı aktivitelerde bir araya geldiklerini hatırlatan Harmancı, Derneğin yıllarca LTB’ye çok büyük bir destek verdiğine işaret etti.

Konuşmasında, LTB’nin geçmiş yıllardaki sporla ilişkilendirilme biçimini çok yanlış bulduğunu da ifade eden Harmancı, “LTB neredeyse, ülkedeki ve Lefkoşa’daki bütün spor kulüplerinin profesyonel futbolcu havuzunun bir parçası haline geldi” dedi.

“DEVLET VE BELEDİYELER İSTİHDAM KAPISI OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Harmancı; “Bu, aslında bize iki sorunu yansıtıyor. Bunlardan biri, devletin, özellikle sporcu geçlerimize istihdam olanakları açısından bir fırsat yaratmamasından ötürü başarılı gençlerin, o dönemin başkanının yaklaşımıyla ya bir istihdam olarak belediyeleri görmesi, ya da futbolcu transferlerinin bir parçası haline gelmesine yol açıyor ki, bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizim görüşümüze göre devlet, ülkemizdeki futbolcuların gelişimini, sağlığını ve maddi durumlarını da bire bir ilgilendiren noktalarda açılıma gitmeli. Eskiden olduğu gibi profesyonel sözleşmeler tekrar gündeme gelebilir. Dolaysıyla devlet ve belediyeler bir istihdam kapısı olarak görülmez ve herkese fırsat eşitliğinin sağlandığı noktaya gelinebilir” dedi.

Başkan Harmancı, ancak, belediyelerin, bütün spor dallarının altyapılarını desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ülkedeki salon ve açık hava aktivite mekânı sıkıntısının oldukça yüksek boyutta olduğuna da işaret eden Harmancı, şöyle konuştu;

“Bizim hedefimiz Mustafa Ruso Caddesinin batısında yer alan ve belediyeye ait yeşil alanın, tenis kortu, yürüyüş yolları, halı sahaları birleştirilmesi şeklinde, futbol alanı gibi, altyapılara da hizmet edebilen bir noktaya gelmesidir. Spora teşvik etmeye çalıştığımız insanların yürüyüş, koşu, bisiklet alanlarını artırmalıyız. Bunun başında da Kanlıdere’nin yürüyüş ve bisiklet yolunun, hibe programının garanti altına alınması bulunuyor. Ayrıca Kermiya’daki şehit çocuğu aralarındaki yürüyüş yolunu da beş kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Çağımız, obezite çağı. İnsanlar, obezite tehlikesi altında ve yeşile açık havaya ihtiyaçları var. Bu gerçekler ışığında hareket edeceğiz”.

Harmancı konuşmasının sonunda KTSYD’ne dört yılık dönem içerisinde gösterdikleri dayanışma ve işbirliği için teşekkür ederek, özellikle herkesin bu camiada eşit şekilde karşılandığının altını çizdi ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“TOPLUMA DAHA İYİ NASIL HİZMET EDEBİLİRİZ DİYE MÜCADELE ETTİK VE BAŞARDIK”.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkan Yardımcısı Alper Önel ve üyelerle biraya geldi.

Harmancı, Emekli Subaylar Derneği’nin, toplumsal mesajların önem kazandığı dönemlerde, topluma sağduyuyu, doğru okumayı göstererek olaylara objektif bir bakış açısı yansıtması açısından, oldukça önemli bir değer olduğunun altını çizdi.

Harmancı, “Bundan beş yıl önce Lefkoşa’nın, Sayın Kadri Fellahoğlu ile başlayan ve bizimle devam eden bir iyileşme süreci oldu. LTB’de, tahribatın ve kalıcı hasarların boyutları popülizme dayalı istihdamlar ve kapanabilen yaralar olan ihalelerde yaşanan usulsüzlüklerdir. Bunlar, finansal anlamda iyileştirilebilen işler. Ancak istihdam fazlalıkları, süreç içerisinde iyileştirebileceğimiz bir konu. Biz, bütün personelimizi daha verimli kullanabilmek adına dört yıl önce yola çıkmıştık. Ne mutlu ki, farklı alanlarda birimler oluşturarak personel fazlalığımızı topluma hizmet anlamında kullanmaya gayret ettik. Engelsiz Birimimizi, Paylaşım Mutfağını, Kadın Sığınma Evini bu şekilde oluşturduk Topluma daha iyi nasıl hizmet edebiliriz diye mücadele ettik ve başardık” dedi.

“İSTİKRAR GALİP GELECEK”

Banka borcunun önümüzdeki ay tamamlanacağına da işaret eden Harmancı, “Bu, ayağımızdaki büyük bir pranganın artık olmaması anlamına geliyor ve bize finansal kaldıraç gücü sağlayacak. LTB’nin önüne daha güvenle ve istikrarlı bir şekilde bakabilmesine yol açacak. Önümüzdeki hedefimiz Lefkoşa’da sürdürülebilir gelişim ve hayat kalitesini yükseltmektir” dedi.

Lefkoşa için hedefledikleri yatırım planlarından da söz eden Harmancı, “yaşanabilir, herkesin keyif aldığı, her geçen gün kültür-sanatın geliştiği, sivil toplumla barışık şekilde ilerleyen bir şehrin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Bu hedeflerin ışığında istikrar galip gelecek. Toplumun bir kez daha macera yaşama lüksü yoktur, Lefkoşa belirsizliğe sürüklenmek gibi bir riski kaldıramaz” diyerek sözlerini tamamladı