Harmancı: İtibar etmeyin

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ‘dereler doldu’ iddiasını yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı LTB kaynağına dayanmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Harmancı’nın açıklaması şöyle: Değerli arkadaşlar LTB olarak bu süreçte yurttaşlarımızı etkilemesi muhtemel tüm gelişmeleri tüm şeffaflığı ile paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen LTB kaynağına dayanmayan haberlere an itibarı ile itibar etmeyin. Şu an derelerimizde durum sakindir. Aşırı bir yağış olması ve buna bağlı yaşanabilecek muhtemel gelişmeler dışında herhangi bir negatif durum söz konusu değildir.