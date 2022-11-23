Harmancı Kamu- İş ve Türk-Sen’i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bu sabah sırasıyla Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ve Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türk-Sen ziyaretinde Harmancı, döviz kriziyle boğuşurken, istihdam problemi yaşarken ve gençler adadan göç yollarına düşmeye başlamışken, sendikanın bunları kendine gaile edip bir alternatif yaratmak için çabalayan ender kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

“Biz de sizler gibi bugüne kadar sadece kendi çalışanlarımızın derdinde olmadık” diyen Harmancı, 2014’ten itibaren ortaya koydukları çalışmalarla gençlerin bu adada tutunması yönünde çok büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi . Harmancı, “Göreve geldiğimiz ilk dönemden itibaren Surlariçi bölgesinde bir yandan tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, bir yandan da yatırımları ve ekonomik hareketliliği teşvik etmek için çalıştık. Yayalaştırma bölgesi, Zahra Sokak ve Uray Sokak gibi alanlar gençlerimiz için hem ekonomik faaliyet hem de sosyal hayatın merkezi haline geldi. Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız ve gençlerin sinerjisiyle yaşanan canlanma, bu yatırım ihalesiyle daha da genişleyecek. Burada yaşanan devinim, gençlere yeni istihdam olanakları sunmaya devam edecek” diye konuştu. Harmancı, yine aynı düşünceyle önem verdikleri bir başka konunun ise Haspolat’taki atıl gübre ve suyun ülke yararına nasıl kullanılmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

“Dönüştürüp Yeniden Kullanarak Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Oluşturduk”

Ülkeye her yıl hayvan yemi olarak 15 Milyon Dolarlık soya fasulyesi ithal edildiğini, bunun hayvancılıkta girdileri büyük ölçüde artırarak et fiyatlarında büyük pahalılık yarattığını kaydeden Harmancı şunları söyledi: “Ziraat Mühendisleri Odası ile bir araya geldik, konuştuk, suyu, gübreyi kullandık ve ülkenin hayvancılıktaki en önemli girdi maddesini ürettik. Bunu alıp bilimsel bir rapora çevirerek Tarım Bakanlarının önüne koyduk. O tarihten bugüne dört Bakan değişti. O rapor orada duruyor, araziler orada bomboş duruyor. Gelin burada gençlerle bir kooperatifleşme başlatalım. Gençler burada üretsin, alın teri ile kazansın, kırsal kalkınmayı başaralım. Ama eminim bu örnekler tarihte kalmayacak. Biz bunu başarmışsak, gençler de bunu talep edecek, bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Atık suyun halen %30’unu kullandıklarını da belirten Harmancı, geriye kalan %70’ini de kullanmak için önemli bir yatırım yapmaya hazırlandıklarını ve 500 bin dolarlık bir ihaleyle bu suyun kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

“Sıkı Bütçe Disiplini ile Sürdürülebilir Mali Yapı”

Mehmet Harmancı, hiçbir kalıcı istihdam yapmadıklarını, 901 personelle devraldıkları belediyede şu an 723 personel bulunduğunu ifade etti ve çalışanların tüm yatırımlarının tamamının 2016 yılından itibaren eksiksiz yapıldığını, 2018 yılından itibaren ise geriye dönük yatırımların ödenmekte olduğunu dile getirdi.

Harmancı, 200’e yakın belediye emeklisinin 180’inin geriye dönük tüm ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçlarını kapatıp kıdem tazminatlarını ödediklerini söyledi ve “Belediyenin mali yapısına ilişkin içi boş iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiada olanların söylemlerini doğrulayabilecek mali yapıya ilişkin tek bir tane matematik hesabı varsa buyursunlar konuşalım. Lefkoşalılar’ın desteği ve güveni ile belediyeyi borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen kırılgan bir yapıdan, yatırım yapan ve gerektiğinde geri ödeme sorunu yaşamadan kredi alabilen bir noktaya getirdik. Önümüze bakıyoruz. Lefkoşalılar her şeyi biliyor ve görüyor, popülizmle doğru siyaseti ayırt edebiliyor. Lefkoşa için aşkla çıktığımız bu yolda en büyük güvencemiz Lefkoşalılardır, biz hep beraber Lefkoşayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Türk-Sen’in ardından Kamu-İş’e geçen Mehmet Harmancı burada sorumlu siyaset yapmanın önemine dikkat çekti. Bunu her platformda dile getirdiğini ifade eden Harmancı, seçim öncesinde insanlara her şeyin toz pembe olacağını, bir seçimle hayatlarının güzelleşeceğini vaat edenlerin seçimden sonra “ama bunun böyle olduğunu bilmiyorduk” demelerinin en büyük sıkıntılardan biri olduğunu vurguladı.

Sivil inisiyatifler, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların da haklı olarak verilen sözlerle yapılan işlerin karşılaştırmasını yaptıklarını kaydeden Mehmet Harmancı, “Biz de bu minvalde yola çıkmıştık. 2018’de topluma 28 proje sözü verdik. Bu 28 sözümüzün büyük çoğunluğunu gerçekleştirmenin huzuruyla Lefkoşalıların karşısına çıkıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek enflasyon nedeniyle fakirleşen bir coğrafyada yaşıyoruz. İnsanların temel hijyen maddelerine dahi erişimde sıkıntı yaşadığı, okullarda suyun altı buçuk liradan satıldığı ve bu nedenle de okul saatlerinde içme suyuna erişimde sıkıntı yaşandığını duyuyoruz. Önümüzdeki dönem okullarla ilgili en önemli projelerimizden biri su arıtma sistemlerini kurmak olacaktır.”

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23/11/2022 15:39