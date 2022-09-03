Harmancı; Kendisi gayet sağlıklı bir şekilde taburcu edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmacı,18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin ilk etkinliğinde dün akşam "Şahdamarım" adlı oyununu sahnelerken sağlık problemi yaşayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal son durumu hakkında açıklama yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmacı'nın yaptığı açıklama ise şöyle;

''Genco hocamızın herkese selam ve sevgileri var. Kendisi gayet sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bu süreçte bizlere sonsuz destek veren Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi doktor ve hemşirelerine teşekkür ediyoruz. Bu akşam kendisi her ne kadar çok istese de doktorlarımız risk oluşturmaması için oyunun oynanmamamasına kendisini ikna etti.

Önümüzdeki yıl festivalde sağlıkla buluşmak üzere Genco hocam.''

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03/09/2022 17:12