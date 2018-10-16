Harmancı, KUDÜS’ten Gelen Heyete Lefkoşa’yı Anlattı

: Lefkoşa Türk Belediyesi( LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün, Dr. Dahlia Scheindlin başkanlığındaki İsrail’in Kudüs şehrinden gelen heyeti kabul etti.

Harmancı, aralarında gazeteci, araştırmacı, sivil toplum liderleri ve şehir planlamacılarının ve IPCRI (İsrail Filistin Yaratıcı Bölgesel Girişimler) ile Konrad Adenauer Vakfı yöneticilerinin bulunduğu heyete hem LTB ve Kıbrıs’taki çözüm süreci hakkında bilgi verdi hem de olası çözüm durumunda başkent Lefkoşa için atılması gereken adımlarla ilgili düşüncesini anlattı.

OLASI BİR ANLAŞMA DURUMUNDA LEFKOŞA’NIN DURUMU DA KONUŞULDU

LTB’den yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Filistinli uzmanların Lefkoşa ile ilgili yaptıkları çalışmadan dolayı Kıbrıs'a gelen uzman heyet, Başkan Harmancı’ya bölünmüş şehir olan Lefkoşa'nın tarihi, mevcut durumu, ikili ilişkiler, sosyal ve siyasi ilişkiler hakkında sorular sorup bu konularla ilgili detaylı bilgi alırken görüşmede olası bir anlaşma durumunda, Lefkoşa'nın gelecek durumu ile ilgili görüşler de ifade edildi.

HARMANCI: “HER İKİ TARAFA FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAK GEREKİYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı geçmişte yaşanan olayların her iki toplum üzerinde de bıraktığı psikolojik travmalardan bahsederek her toplumun kendi yüzleşmesini yapması gerekliliğini ve bunun barış inşaası için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Olası bir çözüm durumuna bugünden hazırlanmak gerektiğine dikkat çeken Harmancı, “Lefkoşa'nın ortak bir vizyonla, trafik, hava kalitesi ve altyapıları gibi eşit düzeye gelebilmesi için her türlü iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs'ın AB'ye girmesiyle altyapısal fonlarından faydalanma şansına eriştiğini ve Kuzey'in bu fonlardan faydalanamamasının ciddi bir eşitsizlik yarattığı eleştirisini de heyetle paylaşan Harmancı, Lefkoşa’nın her iki tarafına da eşit avantajların sağlanması gerektiğini ifade etti.