Harmancı, Lefkoşa’da devam eden projeleri ve hedeflerini Haber Kıbrıs’a anlattı…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Türk Belediyesi, haftalardır Lefkoşa genelinde birçok projeyi hummalı bir şekilde yürütüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haber Kıbrıs’a tamamlanan projeler ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi, yeni hedeflerini açıkladı.

LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa için ciddi bir yatırım yaptıklarını, yapılan yatırımın boyutunun ülkedeki tüm belediyelerden daha yüksek olduğunu vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), Bedrettin Demirel Caddesi ve Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak üzerindeki ana kanalizasyon hattının 40 yıllık olduğuna dikkat çekti: “Hat üzerinde çökmeler meydana geldi. Atık su sızıyor, bölgede kokuya neden oluyordu,” dedi.

36 milyon TL’lik yatırımla söz konusu caddelerdeki boruların modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirildiğini anlatan Harmancı: “Uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturuldu. Şehrin kanalizasyon altyapısının can damarlarından olan ilk ana taşıyıcı hattın yenilenmesi sayesinde, günlük yaşamda çevresel etkiler azaltılırken halk sağlığı da korunuyor,” dedi.

“Dereboyu-KTHY binası yolunun çehresi değişecek”

Dereboyu’ndan eski KTHY binasına doğru gidilen yol için LTB’nin önemli bir projesi olduğunu kaydeden LTB Başkanı Mehmet Harmancı: “Başbakanlık ışıklarından başladığımız çevre düzenlemesini KTHY önüne kadar götürmeyi hedefliyoruz. Söz konusu sokakta hem kaldırım hem de yol çalışması yapılacak. Bir sonraki yıl ise çalışma Pronto Çemberi’ne kadar devam edecek,” dedi.

“Soya üretimi için proje ürettik, devlet cevap bile vermedi…”

Ülkedeki pahalı etin nedenlerinden birinin ithal yem olduğuna dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı, her yıl soya ithalatı için 20 milyon dolar harcandığını söyledi. Ülkede soya üretimi için bir çalışma yaptıklarından söz eden Harmancı: “Biz denedik, üretebiliyoruz. Bilimsel sonuçları bakanlığa götürdük. Haspolat bölgesinde kullanılmayan çok sayıda arazi var. Biz belediye olarak katkı sağlayalım, bu alanı değerlendirelim dedik. Uygun fiyata su vermeyi taahhüt ettik. Haspolat’ın gençlerini üretime dahil etmek istedik. Arazi taleplerimize yanıt bile verilmedi. Maalesef bunu devam ettirebilecek bir gücümüz yok,” ifadelerini kullandı.

“Bin 126 hane kanalizasyona bağlanıyor”

Hamitköy ve Dumlupınar bölgesinin kanalizasyon çalışmalarına 160 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirten LTB Başkanı Mehmet Harmancı, söz konusu yatırım sayesinde bin 126 hanenin kanalizasyona bağlanacağını belirtti.

18 kilometre uzunluğunda bir kanalizasyon hattı oluşturulduğunu vurgulayan Harmancı: “Önceki dönemlerde gerekli altyapı yatırımları yapılmadan çok hızlı büyüme sürecine giren Hamitköy’ün en önemli sorunu kanalizasyondur. 2014 yılında Hamitköy’de kanalizasyona bağlanma oranı %2 civarındayken, son 10 yılda yapılan küçük yatırımlarla Hamitköy’ün yaklaşık %25’i daha kanalizasyon sistemine bağlanmış oldu,” dedi.

“Ortaköy’e 5,3 kilometrelik kanalizasyon hattı…”

Nitelikli ve sürdürülebilir gelişim için “Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi”ni hayata koyduklarına dikkat çeken Mehmet Harmancı, Ortaköy bölgesinde 5,3 kilometrelik kanalizasyon hattı oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu yatırım ile Ortaköy bölgesinde 640 hanenin kanalizasyon hattına bağlanacağını belirten Harmancı: “Ortaköy bölgesinde kanalizasyona bağlanmamış iki bölgenin kanalizasyon sorunu çözülürken, Metehan bölgesinden Mehmet Akif Caddesi’ne giden yolun kuzeyi ve güneyi kanalizasyon sistemine bağlanıyor,” dedi.

“Yağmur drenaj hattı oluşturuluyor…”

Lefkoşa’da şiddetli yağışlar sonrası defalarca sular altında kalan Başbakanlık ışıkları ve Kemerli Çarşı arasında kalan bölgede drenaj hattı oluşturulduğunu ifade eden Mehmet Harmancı: “1,1 kilometrelik bir drenaj hattı oluşturduk. Hatları güçlendirdik,” dedi.

“5 bin 300 metrekare kaldırım döşeniyor…”

Lefkoşa’nın altyapısı kadar çehresinin de önemli olduğunu vurgulayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakanlık Işıklarından Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametinde 5 bin 300 metrekare yeni kaldırım yapıldığını söyledi.

Harmancı, söz konusu alanda kamusal alanların genişletildiğini ifade etti: “Şehir mobilyaları (banklar, çöp bidonları, saksılar) yerleştirilip yeni ve çevreci aydınlatma armatürleri takılacak.

Ülkenin en önemli akslarından Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişime katkı sağlanıyor.

Altyapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte üst yapı çalışmalarına geçilecek. Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişimini başlatacak ve günlük yaşamı hem daha mobil hem de daha yeşil kılacak yeni kamusal alanlarla şehir mobilyaları, yeşillendirme ve ağaçlandırma, aydınlatma armatürleriyle bölgedeki yatırımın kapsamı genişletilecek.

Ülkenin en önemli ekonomik akslarından olan Mehmet Akif Caddesi’nde, nitelikli gelişim sağlanması amacıyla yayaların rahat dolaşımı için yeni kamusal alanlar yaratılacak ve böylece cadde daha modern bir yapıya sahip olacak,” dedi.

“40 bin metrekarelik alan asfaltlanacak…”

Lefkoşa genelindeki altyapı çalışmaları sonrasında 90 günlük bir takvimle hasarlı yolların asfaltlanacağını belirten Harmancı: “Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, altyapısı tamamlanmış sokaklardan asfaltlamaya başladı. 40 bin metrekarelik toplam alanda 4 bin ton asfaltlamayı kapsayan 1. etap asfaltlama çalışmalarına başladı. Toplam 90 takvim gününde tamamlanacak çalışmaların ardından açılacak 2. etap ihalesi ile şehirdeki asfaltlama çalışmaları devam edecek,” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin devam eden projeleri ise şöyle:

-Haspolat Arıtma Tesisi Septik Alım İstasyonu (Yatırım Maliyeti - 40 Milyon TL)

-Eski arıtma tesisi rehabilite ediliyor

-Eski arıtma tesisine giden vidanjör atıkları artık modern tesise alınıyor

-Eski tip arıtma modelinin bulunduğu alan kamusal alan olarak geri dönüşü sağlanıyor

-Haspolat Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali Projesi

-840 kW’lık güneş enerji santrali kurulumu

-Yaklaşık 64 bin ağaçlık ormanın performansına denk gelecek karbon emisyonunun azaltılması

-İplik Pazarı Yayalaştırma Projesi

-Başkentin planlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında itici güç olmaya ve katkı sağlamaya devam ediliyor.

-Tarihi ve sosyal dokuya uyumlu şekilde dönüşüm.