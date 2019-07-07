Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da iki proje için harekete geçtiklerini açıkladı.

Harmancı, iki altyspı ihalesi için öz kaynaklarıyla yağmur suyu drenaj konusunda iyileştirmelere gideceklerini belirtti. Harmancı sosyal medyadan yaptığı açıklamada projeleri şöyle açıkladı: “Herkese iyi pazarlar dilerim bu hafta açılacak iki yeni öz kaynak ihalemiz ile ilgili bilgi Her iki ihalemiz de yağmur suyu drenajı konusunda olacak. İlki okullar yolu sokakta olacak, biliyorsunuz ki yağışlı günlerde polis genel müdürlüğünün önünde sürücülere, okullarından çıkış yapan öğrencilere, velilere ve bizlere zorluk yaratan yağmur suyu birikintilerini gidermeyi hedefliyoruz.

İkinci ihalemiz ise Kemal Şemiler Caddesi ( kalın yol) paralelinde bulunan sokakların yağmur suyu problemini gidermek, yaklaşık 700 bin TL civarında bir öz kaynak yatırımı ile bu iki problemli noktayı yaz aylarını ve okul tatilini değerlendirerek çözmeyi hedefliyoruz.”