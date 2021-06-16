Harmancı: Lefkoşalılar çağdaş bir mekana kavuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “en büyük öz kaynak yatırımlarından biri” olduğu belirtilen “Merkez Lefkoşa” hizmete açıldı.

Küçük Kaymaklı’da, Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alan Merkez Lefkoşa, açık pazar-çarşı-etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği bir merkez olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği açılışta stantlar, konser, çocuklar için çizgi film gösterimi ve oyunlar, dans gösterileri ve etkinlik boyunca DJ performansı yer aldı.

Açılışta, yiyecek-içecek, el işi ve tasarım ürünleri, organik ve doğal ürün ile kitap-oyuncak-elektronik eşya stantları yer aldı.

Etkinlikte, Pijamaskeliler ile İtfaiyeci Sam çizgi filmleri gösterildi. Etkinlik boyunca yüz boyama, mandala boyama, kutu oyunları ve oyun hamurları etkinlikleri düzenlendi.

Eril Cambaz konserinin yer aldığı etkinlikte, DJ Serdar Eren de performans sergiledi. Açılışta, dans gösterileri ile Yuka Blend Dance Team de yer aldı.

12 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen Merkez Lefkoşa, 410 araç kapasiteli park alanına sahip ve 300’den fazla stant yer alıyor.

HARMANCI: “LEFKOŞALILAR ÇAĞDAŞ BİR MEKANA KAVUŞTU”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşalıların çağdaş modern altyapısı düzgün pazar ve farklı etkinliklere hizmet verecek bir mekana kavuştuğunu belirtti.

Lefkoşalılara katkılarından ötürü teşekkür eden Harmancı, merkezin Lefkoşa’ya yeni bir heyecan ve dinamizm katacağını söyledi.

Lefkoşa Merkez’de 85 kişilik konferans salonu ve sergi alanının da bulunduğunu ifade eden Harmancı, Merkezin bölgeye ciddi bir değer, belediyeye de gurur vesilesi olduğunu ifade etti ve herkese teşekkür etti.

KENT PAZARI PAZAR GÜNÜ YENİ YERİNDE KURULACAK

Harmancı, Pazar günü kent pazarının burada kurulacağını da kaydetti.

Lefkoşa Merkez, yüzde 85 LTB özkaynakları, yüzde 15 de TC kaynakları olmak üzere 9 milyon TL’ye mal oldu.

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16/06/2021 20:50