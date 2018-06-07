Harmancı: “Lefkoşalıların, Şehrin Her Kuruşuna Sahip Çıktık”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, 4 yıllık görev süresinde Lefkoşalıların, şehrin her kuruşuna sahip çıktıklarını kaydetti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı, öz kaynak yatırımlarının “0” TL’den 10 milyon TL’ye, özkaynak gelirlerinin ise 34 milyon TL’den 68 milyon TL’ye çıkarıldığını vurguladı.

Harmancı, “Göreve geldiğimizde aylık 2 TL’ye peşkeş çekilen belediye mülkleriyle karşılaştık. Bu mülkleri ellerinde tutan kişiler, belediyenin kendilerine kiraladığı mülkü dönüp, bin 500 TL gibi fiyatlarla kiralayıp Lefkoşalıların malı üzerinden rant elde ediyorlardı. Biz, bu kiraları artırdık. Sizlerin, Lefkoşalıların, şehrin her kuruşuna sahip çıktık.” dedi.

Harmancı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ve Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek okul yöneticileri ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Harmancı bu ziyaretlerde 4 yıllık sürede Lefkoşa’ya sahip çıkmak adına gerçekleştirilen icraatlarını ve geleceğe yönelik projeleri anlattı.

LTB Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “4 yıl önce hem içte, hem uluslararası alanda, şaibeli ihaleler, yolsuzluk iddiaları ve ödenmeyen borçlar nedeniyle, ne Avrupa Birliği’nden hibe, ne de esnaftan mal ve hizmet alabilecek durumda olan LTB’nin bugün, onurunu geri kazandığını, borçlarını ödeyerek hizmet ve yatırım yapabilen bir belediye olmanın gururunu yaşadığını” kaydetti.

2011-2013 yılları arasında Başkent’in sadece çöp sorunuyla boğuşmak zorunda bırakılmadığını kaydeden Harmancı, “kişiye göre yapılan istihdamlar, kötü yönetim ve yolsuzlukların yaşandığı” bu dönemde, aslında kurulu düzenin röntgeninin çekildiğini vurguladı.

Kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Harmancı, “Bizim için önemli olan ekonomik istikrarı sağlayabilmekti, çünkü bu olmadan belediyenin düze çıkma şansı yoktu” diye konuştu.

Harmancı, belediyenin borcunu artırdığı ve i Belça arazisinin peşkeş çekildiği yönündeki iddiaları da yanıtladı.

Harmancı, belediyenin bankalara olan 30 milyon borcun son taksitinin 4 Temmuz’da ödeneceğini, 7,7 milyon TL’lik müteahhit ve esnaf borcu yanında Belediyeler Birliği ve uluslararası üyeliklere olan aidatların tümünün ödendiğini anlattı.

Harmancı, sözü edilen borcun, kendilerinden önce yaratılan, çalışanın yatırılmayan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları ve faizlerinden kaynaklandığını, kendilerinin de söz konusu yatırımları 2016’dan itibaren güncel olarak yapmaya başladıklarını ifade ederek, “sözü edilen borcun yüzde 75’i bizden önceki yatırım yapılmayan dönemde yaratıldı” dedi.

Mehmet Harmancı, Belça arazisiyle ilgili olarak ise, söz konusu arazinin aslında uluslararası bir firmaya ait olduğunun altını çizdi.

Harmancı şu ifadeleri kullandı:

“Yasa uyarınca o arazinin tapusunun asla birine verilmemesi gerekiyordu. Ancak dönemin Belediye Başkanı ve hükümeti anlaşarak araziyi belediyeye verildi. Söz konusu belediye başkanı ise arazinin yüzde 79’unu bir iş insanına verdi. Biz göreve geldiğimizde inşaatı bulduk o dönemde Kat İrtifak Yasası çıkınca arazinin bize ait olan yüzde 21’inin, ayrıca 1000 metre karenin koçanlarını aldık. Şimdi, ‘Harmancı koçan devretti’ diyorlar. Şu anda o binayla ilgili dünya kadar ara emri var ama bizim kurtardığımız kısmı hariç. Özet olarak aslında kendilerinin peşkeş çektiğini kurtaran kişiye saldırıyorlar”.