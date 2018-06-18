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Harmancı: Lefkoşamız büyük ve güzel bir aile

Harmancı bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

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18/06/2018

Harmancı: Lefkoşamız büyük ve güzel bir aile
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ve “Lefkoşa ekibi”, Bayramın birinci ve ikinci gün Lefkoşa’nın Yediler Bölgesi ve Göçmenköy ziyaretlerinin ardından, Hamitköy’de bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.
Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı ziyaretlerinde şunları kaydetti:
“Lefkoşamız büyük ve güzel bir aile. Bugüne kadarki tüm başarılarımızı hep beraber gerçekleşirdik. Bir bayramı geride bırakıyoruz ama inanıyorum ki Lefkoşa’nın geleceğini de bir bayram havasında yaşayacağız.

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TAGS: Mehmet Harmancı, lefkoşa, haber, kıbrıs
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