Harmancı: Lefkoşa’nın bir insan hakları şehri olmasını sağlayacağız

Şehir ve insanların demokratik hayata katılımlarının çok önemli olduğunu da ifade eden Harmancı, “bunu önümüzdeki dönemde, teknolojiyi de daha sık kullanarak yaymak istiyoruz” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı şehir ve insanın demokratik hayata katılımının önemli olduğunu vurguladı ve 2018-20122 döneminde “Demokrasi Elinizde” uygulamasıyla bu katılımın teknoloji kullanılarak yaygınlaştırılmasını planladıklarını ve bunun için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Harmancı dün (25 Mayıs Cuma) sırasıyla Türk Maarif Koleji (TMK), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti başkan ve üyeleriyle görüştü.

“4 yılda nasıl kamu kaynağı yaratılacağı konusundaki planlarımızı iyi uyguladık”

İlk ziyaretini TMK’ya yapan Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclis Üyesi adayları burada okul müdürü Fehmi Tokay ve öğretmenlerle biraraya gelerek geçtiğimiz dönemdeki icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik bilgi verdi. LTB’yi devraldığı durumundan, bugün bankalar ve piyasaya borçlarını ödeyip yatırım yapabilecek hale gelene kadar geçirdiği evreleri aktaran Harmancı, “4 yılda nasıl kamu kaynağı yaratılacağı konusundaki planlarımızı iyi uyguladık, hedefimize doğru, popülüzim yapmadan hep birlikte ilerledik” dedi.

LTB ve odalar arasıdaki dayanışma ruhu yeniden canlandı

Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının ikinci ziyareti KTMMOB’ne oldu. Burada KTMMOB Başkanı Seren Aysal ve birlik bünyesindeki odaların bazı başkanlarıyla buluşan Harmancı Sivil Toplum Örgütleriyle olan ilişkilere her dönemde özen gösterdiklerini kaydetti. 2016 yılında su konusu gündeme geldiğinde KTMMOB ile ortak çalışma yapıldığını anımsatan Harmancı, LTB ve odalar arasındaki dayanışma ruhunun bu vesileyle yeniden canlandığını kaydetti.

“Her yıl 10 bin ağaç”

Yapı denetimini zorluklarının da farkında olarak sürdürmeye gayret ettiklerini ifade eden Harmancı, bunun yasal bir çerçeveye konmasının önemine işaret etti. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz dönemde inşat ruhsatları için ağaç ekme zorunluluğu getirildiğini kaydetti ve “bu önemli bir adım adımdır. Ağaç ortak sorumluluğumuz, müştereken Kıbrıs’ın doğasını koruma gayretinin herkes tarafından ortaya konması gerekir. Yapılaşma haliyle olarak olacak ama ne kadar yapılaşırsak, bir o kadar da yeşillendirmeyi başarmalı, birlikte ele almalıyız. Bizim önümüzdeki 4 yıla ilişkin en önemli amaçlarımızdan bir tanesi daha yeşil bir Lefkoşa yaratmaktır. Bu amaçla en önemli hedefimiz, önümüzdeki 4 yıl için ‘her yıl 10 bin ağaç’ projemizle önümüzdeki dört yılda yeşilin doğru bir şekilde kazandırılmasıdır.”

Kent estetiğinin de bu dönemde ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Mehmet Harmancı, Surlariçi’nin birlikte ele alacakları dokusu ve buradaki iyileştirmeleri, hem komisyon hem de odalarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.

“Lefkoşa’nın bir insan hakları şehri olmasını sağlayacağız”

Harmancı dün akşam üzeri ise Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Deniz Düzgün ve bazı Mütevelli Heyeti üyeleri ile buluştu.

Vakıf yöneticilerine geçtiğimiz 4 yıllık dönemde LTB’nin, 28 belediye içerisinde en çok hak odaklı çalışan belediye olduğunu düşündüğünü, bu yönde büyük gayret sarf ettiklerini aktaran Harmancı, 1990’lı yıllarda gelişen “insan hakları şehri” konseptini anımsatarak, Şehirde İnsan Hakları Gündemi Evrensel Sözleşmesi (2011), İnsan Hakları Şehri Gwangju Deklarasyonu (2011) ve İnsan Hakları Şehri için Yol Gösterici Gwangju İlkeleri (2014) sözleşmelerini de kabul ederek Lefkoşa’nın bir insan hakları şehri olmasını sağlayacağız” dedi.

Lefkoşa İnsan Hakları İşbirliği ve Koordinasyon Masası

Harmancı, 2018-2022 dönemindeki insan hakları yol haritası hakkında da bilgi vererek, ilgili STÖ temsilcileri ve üst düzey belediye yetkililerinin yer alacağı Lefkoşa İnsan Hakları İşbirliği ve Koordinasyon Masası kurulacağını, .Lefkoşa İnsan Hakları Eylem Planı’nı hazırlanacağını, LTB’yi bağlayan tüzüklerin insan hakları bakış açısından taranıp revize edilmesini sağlanacağını ve Lefkoşa İnsan Hakları İşbirliği ve Koordinasyon Masası’nın Dünya İnsan Hakları Şehirleri Forumu gibi uluslararası platformlara katılımını sağlayıp, bu ilke ve önceliklerle hareket eden şehirlerin bilgi ve tecrübelerinden hep beraber faydalanılacağını söyledi.

Şehir ve insanların demokratik hayata katılımlarının çok önemli olduğunu da ifade eden Harmancı, “bunu önümüzdeki dönemde, teknolojiyi de daha sık kullanarak, yaymak, bunun için de “Demokrasi Elinizde” diye kolay kullanılan akıllı telefon uygulaması gibi bir uygulama gerçekleştirmek istiyoruz” diyerek kritik bazı kararlarda doğrudan oylama yapmak gibi bir hedefleri olduğunu söyleredi ve uygulama konusunda çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.