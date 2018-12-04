Harmancı, LTB ekipleri görevlerinin başında

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, akşamdan itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle ekiplerin görevlerinin başında olduğunu açıkladı.

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “yoğun ve şiddetli yağmurda ekiplerimiz ilk andan itibaren görevlerinin başında olup gerekli müdahaleleri yapmışlar ve saat sabah 04.30 itibarı ile yağmur kaynaklı sıkıntılar minimize edilmiştir. Fakat yüksek miktarda yağış alan şehirde derelerin ciddi şekilde yükselmesi ve bazı yerlerde taşması nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoglu Cad. (levent college önü) ve dereli sokak yurttaşların güvenliği için trafiğe kapatıldı. Dere seviyesin düşmesi ile birlikte yeniden güvenli şekilde trafiğe açılacaktır” ifadelerini kullandı..

Harmancı ayrıca, Hastane çemberinden Ortaköy ışıklarına kadar olan yol dere taşması sonucu çift yönlü kapalı olduğunu hatırlattı.

“ Bu yolu kullanacak sürücülerimiz şehre Göçmenköy istikametinden ya da Yavuz Gonnolu sokak istikametinden giriş yapabilirler” diyen Harmancı, “Çıkış yapacak olanlar Ortaköy ışıklarından Gönyeli istikametine oradan da hastane çemberine gidebilirler” ifadelerini de kullandı..