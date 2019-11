Harmancı: LTB Mezbahası'na birlikte hayat verelim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bugün Kıbrıs Gazetesi'nde gündeme gelen sağlıksız et kesimi konusuna sosyal medya hesabından dikkat çekerek herkesin üzerine düşmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği uzmanları tarafından raporlanan mezbaha işletme ihalesinin dün açıldığını ve hiç kimse teklif vermediğini söyleyen Harmancı, "Ortada düzensiz kesim yapan dünya kadar mezbaha varken neden böylesi bir tesis işletip firmalar haksız rekabetin içerisine girsin ki!"dedi.

Harmancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bugün Kıbrıs Gazetesinde gündeme gelen sağlıksız et kesimi konusu ciddi ve herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir konudur.

Binbir zorluğu aşarak tamamladığımız AB kriterlerine en uygun yer olduğu AB uzmanları tarafından raporlanan mezbahamızın işletme ihalesi dün açıldı ve maalesef hiç kimse teklif vermedi. Ortada düzensiz kesim yapan dünya kadar mezbaha varken neden böylesi bir tesis işetlip firmalar haksız rekabetin içerisine girsin ki!

Bir çok hükümet döneminde gündeme getirdiğimiz ve hükümetlere gelin bu mezbahayı birlikte ele alalım, birlikte bir metodoloji belirleyerek insanlarımız sağlıklı koşullarda et tüketmesine öncülük yapalım açık çeklerimiz havanda su dövülerek heba edilmiştir.

Bugün okuyoruz ki mevcut bitmiş bir mezbaha varken 2021 yılında Mağusa'ya tam donanımlı bir mezbaha hayata geçirilecek. Elbette yapılsın ama bitmiş hazır durumda olan bir mezbahanın işletilebilmesi için gelin hep birlikte önce elimizi taşın altına koyalım.

Bir kez daha tüm taraflara açık çağrı yapıyorum, LTB Mezbahası halkın sağlıklı et tüketebilmesi için günümüzdeki en gerçek ve hayattaki yatırımdır, gelin bu yatırıma birlikte hayat verelim."

29/11/2019 12:58