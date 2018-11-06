Harmancı: 'Mesajım sistematik linçe"

Lefkoaşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Harmancı: "Bu akşamki 'kritik' MYK toplantısında olmayacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Harmancı'nın açıklaması....

Merak edenlere söyleyim, bu akşamki “kritik” MYK toplantısında olmayacağım, çünkü Perşembe gününe kadar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresinde olacağım.

Ben sosyal medya önünde partide yaşananları konuşmam, ülkenin yeterince derdi varken bu ufak meselelerin gündem olup konuşulmasını da doğru bulmam. Twitter mesajım partiye yönelik değil partiye uygulanan sistematik linçe ilişkindir.