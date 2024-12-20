Harmancı: Metehan Kapısı’ndaki beklemeler insanları yıpratıyor, yeni geçiş noktaları şart



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haber Kıbrıs Web TV’de Levent Kutay ve Muazzez Gazihan’ın programına telefonla bağlanarak, Kıbrıs’taki geçiş noktalarındaki sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Metehan Kapısı’ndaki geçişlerin insanları saatlerce beklettiğini ve bu durumun vatandaşların sinir sistemini yıprattığını belirten Harmancı, Lefkoşa’nın doğu yakasında araçlı bir geçiş kapısının açılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ve diğer ilgili aktörlerle birlikte bu konuyu canlı tutmak ve çözüm üretmek için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ve iki toplumun yakınlaşmasına da olumlu etki edeceğini vurgulayan Harmancı, Lefkoşa’da bir değil, birden fazla kapının açılması gerektiğini savundu.