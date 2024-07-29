Harmancı: Nefes bile almadan çalışmaya devam edeceğiz

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da bu yaz gerçekleştirilen yatırımların ülke yerel yönetimler tarihinde bir ilki başardığını belirtti.

Başkan Harmancı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ülke yerel yönetimler tarihinde aynı anda gerçekleştirilen yatırım hamlesi anlamında tarihe geçecek bir yaz geçiriyoruz.

İki kanalizasyon ihalemizde toplam 2500 hane kanalizasyona bağlanıyor. Her iki ihale de sahada ve devam etmekte (200 milyon Türk Lirası).

Dereboyu (Mehmet Akif Caddesi) ana taşıyıcı kanalizasyon hattı inşası başladı ve program dahilinde ilerliyor (37 milyon Türk Lirası).

Şehit Çocuğu arsaları ve Ortaköy’ü besleyecek yeni su hattı inşası devam etmekte (25 milyon TL).

Ortaköy ve Mehmet Akif Caddesi üst yapı kaldırım ve yağmur suyu inşası sahada ve devam etmekte (30 milyon Türk Lirası).

Bir ay içerisinde başlayacak olan yatırımımız çevresel anlamda çok önemli. Tüm septik kuyu atıklarını modern arıtma tesisimize alacak ve eski usül arıtmayı ortadan kaldıracak bir yatırım. Buna paralel olarak güneş enerji santrali kurulumu da yıl içerisinde başlayacak.

Bu şehri geleceğe hazırlıyoruz. Çok çalıştık ve emek verdik. Aynı anda devam eden 300 milyon TL üzerinde yatırım sahada ve devam ediyor, 200 milyon ek yatırım da bu yıl içerisinde sahada olacak. Nefes bile almadan çalışmaya devam edeceğiz…”