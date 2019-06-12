Harmancı: Olayın nerede tıkandığı bulunmalı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, dün yaptığı açıklama ile Surlariçi’ndeki haraç çetesi için 6 kişinin isimlerini İçişleri Bakanlığı’na ilettiğini aktardı. Bugün ise yeni bir açıklama yapan Harmancı, Ekim ayında İçişleri bakanımıza Surlariçi bölgesinden işletmelere rahatsızlık verdiğini tespit ettiğimiz 6 kişilik şüpheli kişilerin listesini ve adreslerini ulaştırmıştık, o listeden 1 kişi şu anda yaşanan son olaydan dolayı tutuklu yargılanıyor, ayrıca bölgedeki İşletmeler aracılığı ile bölgede yaşanan sorunlar Başbakanlık müsteşarı ve güvenlik müşavirine iletilmiştir” dedi. Harmancı, verilen isimlerle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmemesi noktasında sitemini ortaya koyarak, olayın nerede tıkandığını ortaya çıkmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.