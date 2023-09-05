Harmancı: Park cezası ücretleri düşürüldü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, park cezalarının asgari ücretin yüzde 2,5 oranına düşürüldüğünü açıkladı.

LTB Başkanı Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese selamlar, park cezası ücretlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmak istiyorum.

Göreve geldiğimde park cezaları asgari ücretin yüzde 10’uydu. Bu ücretin kişi başına düşen gelir düzeyi bakımından farklı ülkelerle kıyasladığımızda yüksek olduğu kanaatine varmış ve o dönem milletvekili sevgili dostum Zeki Çeler aracılığı ile bir yasa tasarısı önergesi vererek bu oranı yüzde 5’e düşmüştük.

Son yaşanan artışlar dolayısı ile asgari ücretin yüzde 5’i de oldukça yüksek bir ücret haline gelmişti. (901.5 TL)

Yerel yönetimler değişiklik yasası üzerinde meclis komisyonunda bu oranın yüzde 2,5’a çekilmesi (450,75 TL) konusunda milletvekillerimizle birlikte hem fikir olunmuştu.

Bugün itibarı ile Resmi Gazete’de yasa yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.”