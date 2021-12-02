Harmancı: Pazartesinden sonra İş araçlarımızı hareket ettiremeyeceğiz

ads ads ads ads
02/12/2021

ads
ads
ads
Harmancı: Pazartesinden sonra İş araçlarımızı hareket ettiremeyeceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yakıt krizinin çözülememesi durumunda Pazartesi itibariyle belediyeye ait 300 iş aracının yakıtsız kalacağını açıkladı. 

Harmancı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti

"Yakıt krizini biraz da yerel yönetimler açısından açıklamaya gayret edeyim. Eğer kriz çözülmezse ise pazartesinden sonra 300’ü aşkın iş aracımızı hareket ettirtmeyeceğiz, çöp toplayamacağız, herhangi bir acil duruma dahi müdahele edemeyeceğiz. Üstelik kendi istasyonumuza her yıl ihale ile tedarik sağlamamıza rağmen."

02/12/2021 12:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mehmet harmancı, lefkoşa, belediye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.