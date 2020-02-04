Harmancı: Personel giderlerini azaltabilirsek LTB atılım yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

LTB’nin durumu nedir sorusu üzerine konuşan Harmancı şöyle konuştu:

“Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kamuya birikmiş borçları vardı ama LTB’nin 2018 yılında bitmiş banka borcu var. Müteahhitlere borcu yok. Ben başkan olduğumda LTB’nin 901 personeli vardı. Nüfusa baktığımızda 68 kişiye 1 personel düşüyordu. Biz LTB personelini 782 düştürdük. İstihdam yapmıyoruz. Bu yıl 20 kişi daha azacak. Bizim sıkıntımız memur işçi sıkıntısıdır. 418 memur var. Bu insanlar memur kadrosunda. Bu insanları sokağa indirmek yasalarca mümkün değil. Bizim sıkıntımız işçi sayısı. Her 196 kişiye 1 işçi düşüyor. Bu ciddi bir sorun. Ancak bu sorunu mevsimlik işçi alarak çözeceğiz.

Eğer Belediye biraz daha güçlenebilirse. 2-3 yıl sonra hizmet alanlarını artırarak daha iyi duruma gelebilir. Bu yıl 257 milyon TL’lik bütçemiz var. Bu bütçenin yüzde 67’si personel giderlerine gidiyor. Bu oran yüzde 50’ye geldiğinde LTB ciddi atılımlar yapabilecek.

Yaklaşık iki yıldır TC’den bir belediyeye kaynak aktarılmıyor. Gazetecilik anlamında çok önemli bir nokta var. Bu iki yılda hangi belediye hangi yatırımı yaptı bu çok önemli. TC yardım kriterlerinde öncelik alalım yoktur. Biz hep şunu savunduk tabi ki yardıma en çok biz ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu yardımları bir kritere göre verin. Avrupa Birliği ile de çabaladığımız projelerden bir tanesi bu yıl start aldı. Bu proje ana kanalizasyon hattıdır. Bu proje 70 milyon TL’lik bir proje. Bu hatla birçok bölge ana kanalizasyona bağlanacak. Yaklaşık 1 yıl sonra tamamlanacak."

04/02/2020 16:10