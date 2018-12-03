Harmancı, poşet uygulamasına destek verdi

Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptrığı yazılı açıklamada, bu uygulamaya ek olarak “Kirleten öder” prensibinin de ivedi olarak yasalaşması gerektiğini vuguladı.

Harmancı açıklamasında, “Plastik getiren, ambalajlı ürün satan yapılacak bir fona getirdiği miktar oranında ödeme yapmalı ki geri dönüşüm finanse edilebilsin. Tek boyutdan çok boyuta geçilmeli.” İfadelerini kullandı.