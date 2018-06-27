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Bisikletler trafiği rahatlatacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Velespeed projesi hizmete girdi

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27/06/2018

Bisikletler trafiği rahatlatacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Velespeed projesi hizmete girdi. Lefkoşa'nın bisiklet paylaşım sistemi 43 noktada ve 410 bisikletle turist ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bugün sabah Haber Kıbrıs Web TV’de projenin detaylarını anlattı. Kendisinin de bugün yıllık olarak bisiklet kiraladığından söz eden Harmancı artık işe bisiklet ile gideceğinin altını çizdi.

  

6 seçenekte hizmete sunuldu

Velespeed projesi kapsamında hizmete giren 410 bisiklet mobil uygulama üzerinden alınabilirken   kredi kartı veya kazı kazan kartları ile de kullanılabilecek. Bisikletlerin kullanımı ise 6 seçenek ile sunuldu. Bu seçenekler; Tek seferlik sürüş, günlük sürüş,  flexi sürüş, yıllık üyelik, sigortalı yıllık üyelik, Vodafone’la özgür sürüş.

 

CycleFinder seçeneği…

CycleFinder uygulamasıyla satın alınan üyeliklerde, Velespeed üyeliği otomatik oluşturulup size e-posta ile gönderilecek. CycleFinder uygulamasında oturum açıldığında, 5 basamaklı bir sürüş kodu oluşturma seçeneği sunulacak. Bisikletin kilidini açmak için bu 5 basamaklı sürüş kodunu girmeniz halinde sürüşe başlayabileceksiniz.

 

Amaç Lefkoşa trafiğini azaltmak

Projenin amacından söz eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Velespeed projesinin temelinde Lefkoşa’da artan trafiği hafifletmek olduğunu söyledi. Vatandaşların bisiklet kullanmalı halinde trafiğin azalacağını kaydeden Harmancı, Lefkoşa’da kaldırımların bir standartta yapılarak gereken bisiklet yollarının ekleneceğini belirtti.

 

 

 

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TAGS: LTB, Harmancı, Haber Kıbrıs Web TV, velespeed, bisiklet, haber kıbrıs özel haber
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