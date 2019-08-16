Harmancı: Sahne sınırsız, kafalar sınırlı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yaşar Ersoy'a destek verdi.

Harmancı paylaşımında, “Yaşar Ersoy hoca oyununu yine oynar, belediye tiyatrosuna 40 yıl emek vermiş, gider orada yani evinde oynar, önemli olan oyunun nerde oynayabileceği değil önemli olan siyasetin sanat üzerindeki rolü ve aslında bu oyunun nerede oynatılmayacağıdır, sahne sonsuz ve sınırsız bir dünya, kafalar ise sınırlı...Sınırları zorlamaya devam o zaman…” ifadelerine yer verdi.