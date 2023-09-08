Harmancı, Scooter Kiralanması Hakkındaki Anket Sonuçlarını Değerlendirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, seçim öncesi verdiği sözü hatırlatarak, doğrudan ve katılımcı demokrasiyi önemsediklerini belirtti. Scooter kiralanması konusundaki yaklaşımlarını öğrenmek amacıyla yapılan ilk anket çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Katılımcıların 535 LTB seçmeninden geldiğini belirten Harmancı, bu sayının önemli bir katılım olduğunu vurguladı.

Harmancı, sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 52,52'si (281 tekil kişi) scooter kiralanmasına kesinlikle karşı olduğunu ifade ederken, yüzde 37,19'u (199 tekil kişi) kesinlikle kiralanması gerektiğini belirtti. Harmancı, yüzde 10,28'i (55 tekil kişi) ise emin olmadıklarını dile getirdi.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi meclisinin halkın bu sesine kulak vereceğini ve bu hassasiyet üzerinden karar alacağını söyledi. Kendisinin de anket sonuçlarına saygı göstereceğini ve Lefkoşalıların tercihlerini dikkate alacağını belirten Harmancı, demokrasinin önemine vurgu yaparak, bu güzel örneği çoğaltacaklarını ifade etti.