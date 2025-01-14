Harmancı: Sevgi Evi yarın açılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yedi yıl önce Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm gece kulüplerini kapattıklarını ve bunun olumlu etkilerini görmeye devam ettiklerini belirtti. Harmancı, zorlu bir hukuki mücadeleyle kapatılan gece kulüplerinden birinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteği ve Tangül Çağıner Vakfı’nın katkılarıyla Sevgi Evi’ne dönüştürüldüğünü belirtti.

“Yarın açılışı yapılacak bu yer birçok çocuğa yuva olacak,” diyen Harmancı, aldıkları siyasi kararların toplum üzerinde yarattığı olumlu etkilerin önemine dikkat çekti.

Harmancı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bundan 7 yıl önce Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm gece kulüplerini zorlu bir hukuki mücadele sonrasında kapatmıştık.

Bunlardan bir tanesi vakıflar kirasında bulunan bir yapıydı.

Ne mutlu ki Çalışma Soyal Güvenlik Bakanlığı burayı sahiplendi ve Tangül Çağıner Vakfı’nın maddi girişimleri ile Sevgi Evine çevrildi. Yarın açılışı yapılacak bu yer bir çok çocuğa yuva olacak.

Aldığımız her siyasi kararın çarpan etkisini gösteren inanılmaz bir örnek…"