Harmancı: Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılması amacıyla, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile dördüncü kez işbirliği protokolü imzaladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, sahipsiz köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe mikroçip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.

Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.



BAŞKAN HARMANCI:“SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Yeni yönetim ile imzalanan protokol hem sokakta hem de barınakta yaşayan canlılar için bir umut ışığıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak hem barınakta oluşturduğumuz koşullar hem de sokaktaki sevimli dostlarımız için çalışıyoruz. Yurttaşlarımızdan da beklentimiz bakabilecekleri kadar sevimli dostları bahçesinde veya evinde bulundurmalarıdır. Bunun dışındaki sahiplenmelerde aslında sevimli dostlarımıza iyilik yapmıyor, onları her türlü tehlikeye ve hastalığa açık hale getirme durumu oluşuyor” dedi.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın ülkedeki en iyi barınakların başında geldiğini, sadece Lefkoşa değil ülkenin farklı şehirlerinden ihtiyaçlara da cevap verir bir noktaya geldiğini söyleyen Harmancı, barınakların da kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

LTB’nin açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy ise yaptığı konuşmada, LTB ile yeniden protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

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15/12/2020 15:57