Harmancı: Sevimli Dostlarımızın Her Zaman Yanındayız

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" sebebiyle açıklama yaptı .Harmancı "Sokakta ve barınaktaki hayvanların sahiplendirmesi ile evsiz sokak hayvanı kalmaması, hayvanlara yönelik şiddetin son bulması ve şehirdeki yaşamı paylaştığımız bilincinin kazandırılması için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Harmancı'nın paylaşımı...

Sevimli Dostlarımızın Her Zaman Yanındayız

Lefkoşa’da tüm canlılar değerli ve şehri sokakta yaşayan hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz.

Sokak’ta ve barınakta yaşayan dostlarımızın güvenli yaşam ortamlarına kavuşmaları için “Satın Alma, Sahiplen” projesini başlattık. Bugüne kadar 150’den fazla köpeğimiz sahiplenildi, güvenli yuvalarına teslim edildi.

2016 yılında Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile başlattığımız kısırlaştırma projesi kapsamında barınaktaki ve sokaktaki köpeklerin kısırlaştırma devam ediyor.

Lefkoşa’da mevcut barınakta geçtiğimiz yıl maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlara kayısız kalamazdık. Geçtiğimiz ay itibarıyle hem yönetim hem de mülk olarak Lefkoşa Barınağı tamamen LTB’ye ait oldu. Barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayıt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları görevlendirdiğimiz personel tarafından yapılmaktadır.

Trafik güvenliği açısından ve kedilerin yaşam doğasına uygunluğu açısından tercih edilen parklara kedi evleri yerleştirdik.

Su şebekesine bağlı, içerisindeki su eksildiğinde kendiliğinden şebekeden destelenen suluk ve mamalığı şehrin farklı bölgelerine yerleştirdik ve sevimli dostlarımızın kullanımına sundu.

Sokakta ve barınaktaki hayvanların sahiplendirmesi ile evsiz sokak hayvanı kalmaması, hayvanlara yönelik şiddetin son bulması ve şehirdeki yaşamı paylaştığımız bilincinin kazandırılması için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.

04/10/2019 12:27