Harmancı, son 4,5 yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan oluşan ''Şüphesiz Beraber Başardık'' adlı çalışmayı paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, son dört buçuk yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan oluşan çalışmayı online mecralarda paylaştı.

Harmancı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı, paylaşma ve dayanışma, kültür-sanat, spor ve dijitalleşme olmak üzere 5 başlıkta özetlenen hizmet ve icraatların basılı versiyonu da seçim kampanyalarının başlama günü olan bugünden itibaren Lefkoşalılara ulaştırılacak.

Açıklamada, çalışmanın önsözünde Mehmet Harmancı’nın şu sözlere yer verdiği belirtildi:

“8,5 yıl önce açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını, her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk, hep beraber. Lefkoşa’ya olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin yarınlarına olan sorumluluğumuzla yürüdük. Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik. En dipten çıkarttık bu şehri... Halkla, emekçiyle... Her zorluğu yaşadık, çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık. Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. Hep beraber açtığımız o bembeyaz sayfayı aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam edeceğiz. Şüphesiz biz beraber Lefkoşayız. Ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraberiz.”

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05/12/2022 12:11