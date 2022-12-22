Harmancı: Spor ve Kardeşlik Parkı’nı da kazandıracağız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, son 20 yılın en büyük parkı Kızılbaş Parkı ile 4 yeni mahalle parkını LTB çalışanlarının emekleri ve Lefkoşalılar’ın desteği ile şehre kazandırdıklarını vurguladı.

Harmancı bu sabah erken saatlerde LTB meclis üyesi adaylarından ekibiyle birlikte belediyenin Park ve Bahçeler Şubesi’ni daha sonra da Turizm Bakanlığı ve Atatürk Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Park ve Bahçeler Şubesi’nde LTB emekçileriyle sohbet eden Harmancı, “Mahalle parkları kentsel yaşam niteliğini yükseltmenin temel taşlarındandır. Çocuklarımızın güvenli, büyüklerimizin keyifli ve rahat vakit geçirebilmeleri için 4 yeni mahalle parkını şehrimize sizlerle beraber kazandırdık. Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alana, çocuk oyun ve aktivite alanına, kaykay pisti, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı da yine Park Bahçeler Şubemiz’in özverileri ile Lefkoşamız’a armağan ettik.

LTB, zor dönemleri geride bıraktı. Çalışanların emek ve özverileri yanında, Lefkoşalılar’ın da güveni sayesinde artık bugün, mağlup bir belediye değil yarını planlayabilen ve gururla iş yapan bir belediyedir”diye konuştu.

Spor ve Kardeşlik Parkı

2022-2026 döneminde ise bu kez 30.000 metrekarelik alanda Spor ve Kardeşlik Parkı’nı şehre kazandıracaklarını belirten Harmancı, “Lefkoşa Maratonu, 3x3 Lefkoşa ve Lefkoşa Kupası gibi organizasyonlarımızda, sporun sağlıklı bireysel gelişimi teşvik etmesini ve adil rekabetin yanında paylaşım ve dayanışmayı büyütme gücünü hep beraber deneyimledik. Yürüyüş ve koşu parkuru, tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bu park içerisinde yer alacak. 500 kişilik bir amfiye de sahip olacak parkımız kültür-sanat organizasyonları ve farklı aktiviteler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bugüne kadar şüphesiz hep beraber başardık. Şüphesiz biz beraber Lefkoşayız ve 25 Aralık’ta şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacak, geçmiş 8 yılda attığımız sağlam temeller üzerinde ve belediyemizin güçlenen mali yapısı sayesinde, 2022-2026 dönemimizde şehre değer katacak yeni üst yapı projelerine imza atacağız” dedi.

“Lefkoşa’nın istikraralı gelişimini şüphesiz daha da ileriye taşıyacağız.”

Harmancı ve beraberindeki heyet daha sonra Atatürk Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek eğitimcilerle sohbet etti, Lefkoşa için verdikleri hizmetler ve yeni dönem için projelerini anlattı.

Kimsenin hatırlamak istemediği günlerden bu günlere gelebilmenin öneminin altını çizen Harmancı, buna karşın çok ciddi manüpilasyonlarla dolu bir seçim dönemi yaşandığını söyledi. Harmancı, “Ancak halk görebiliyor. Sekiz buçuk yıl önce, umutların kırıldığı bir dönemde göreve geldik. Bugün geldiğimiz aşamada bu kadar büyük ekonomik krizlerde hala batmamışak, iş üretebililiyorsak bu bizim için çok büyük bir başarıdır” diye konuştu.

117 kolon üzerinde ile yeniden ayağa kalkışın simgesi olan Merkez Lefkoşa’nın da yaratıldığını vurgulayan Harmancı, “burası sadece çarşı değil, aynı zamanda bir kültür-sanat, spor, eğitim için de kullanılan bir merkez” diye konuştu. Harmancı, her yağmur yağdığında büyük sıkıntılar yaşanan noktalardaki sorunları tek tek giderildiğini, 2050’deki nüfusa göre planlanan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı tamamlanarak, Lefkoşa’nın yarınını bugünden kurtaracak büyük bir hamle yapıldığını da vurguladı.

“Eğitim herkesin hakkı dedik”

Ülkede çok ciddi bir fakirleşme olduğuna da işaret eden Harmancı, devlette çalışmayan ve hayat pahalılığına karşı korunamıyan asgari ücretlilerle özel sektör çalışanlarının ciddi bunalım yaşadıklarını belirtti. “Lefkoşa’da devlet tarafından çalıştırılan sadece 3 kreş var ve bu yetersiz kalıyor. 3-4 bin TL verip çocuklarını kreşe gönderemeyen çok aile var” diye konuşan Harmancı, “‘Eğitim herkesin hakkı’ dedik ve bütün belediyeler kreşlerini kapatırken biz kreş, Arabahmet bölgesinde etüt açtık. Kreşte 35, etütte ise yüze yakın çocuğumuz var. Bunu genişletmeyi düşünüyoruz. Biz kimseye rakip olmak istemiyoruz. Mevcut kreşlerden kontenjan alabilir, bu kontenjanlara kendi fiyatımızı uygular, üzerini de onlardan alacağımız indirimle bir burs programına çevirebiliriz” dedi. Harmancı, etüt hizmetini Atatürk ilkokulu ve Haspolat’a genişletmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Harmancı konuşması özetle şu ifadelerle tamamladı: “Ne mutlu ki bu ülkede bir Kadın Sığınma Evi var. Bunu önemsemeyenler vardı. Oysa Kadın Sığınma Evi bugüne kadar beş yüze yakın kadınımıza yeni bir hayat yolculuğunun önünü açtı. Eksiklerimiz elbette var. Daha iyi yollara, daha iyi kaldırımlara ihtiyacımız var. Ama yaptığımız bu altyapı hamlelerini yapmadan kamu kaynaklarını israf etmiş olurduk. Şimdi üstyapı hamlelerimizi gerçekleştirecek, önümüzdeki dönemde de bugüne kadar gösterdiğimiz kararlılıkla hizmete devam edeceğiz. Lefkoşa’nın istikraralı gelişimini şüphesiz daha da ileriye taşıyacağız.

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22/12/2022 14:44