Harmancı : TDP’de yenilenme için katalizör rolü oynamaya devam edeceğim

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP’nin yeniden yapılanmasına destek verdiğini açıkladı BRT Canlı Yayını’nda konuşan Harmancı soru üzerine “ Ben katalizör rolü oynamaya devam edeceğim” dedi.

Harmancı, “ Arkadaşlarımız yeni kadrolar kurmaya başladı. Bizler de bu kadrolara gerekli katkıyı vereceğiz” dedi Harmancı, “ Parti içinde yeni ekibin kurulma sürecinde aktif olarak görev alacağız. Arkadaşlarımızın alternatif siyaset yaratılması için yaratacağı yeni kadrolar işin elimizden gelen katkıyı vereceğiz. İyi bir hazırlık aşaması var. Bu aşama doğru geçilirse, yeni yüzlerle önemli yol alınacaktır” diye konuştu