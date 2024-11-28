Harmancı: Tufan Hoca son açıklamalarını bir daha okumalı

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28/11/2024

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Harmancı: Tufan Hoca son açıklamalarını bir daha okumalı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın TDT’üye üyeliğe destek veriyorum açıklamasını yorumladı.

KP TV’de soru üzerine konuşan Harmancı, “ Bence yaptığı son açıklamaları bir daha okumalı. Çünkü bunlar parti içerisinde ciddi sıkıntılar yaratabilecek açıklamalar” dedi Harmancı, “ TDT konusu, kim Cumhurbaşkanı olursa olsun, bundan kaçamayacak. Ama asıl hedef, tek makul gerçek federasyon olmalı” diye ekledi.

28/11/2024 13:23
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