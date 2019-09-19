Harmancı: Tüzük değişiklik önerisini biz sunacağız!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Lefkoşa ve Gönyeli bölgesinde etkili olan kötü kokuya isyan etti.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: Yıllardır kendi belediye sınırlarımızın dışında gerçekleşen bir gübre olayının maalesef kötü etkilenen şehirlerden biri oluyoruz.

Bir kenti boğacak kadar kötü koku yurttaşlarımıza hayatı çekilmez kılıyor. Pek çok kez ısrarcı olduğumuz önlem taleplerimiz maalesef gerçekleşmedi.

Başkent belediyesi olarak bunun bir daha yaşanmaması için yasa ya da tüzük değişikliği önerisini bizzat hazırlayıp sizlerin desteği ile merkezi hükümete sunacağız.

Sizlerin de bu konudaki haklı duruşunuz, ısrarınız ve yardımınız ile bunun yanıtsız kalmayacağını umuyoruz.

19/09/2019 21:44