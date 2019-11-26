Harmancı, Uluslararası forumda LTB'nin çalşmalarına dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, UNDP, UNHCR, IOM, WALD, TBB ve UCLG-MEWA tarafından düzenlenen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, forum ikinci gününde Gaziantep’te devam ediyor.

Forum kapsamında bir araya gelecek Lefkoşa Türk Belediyesi, Türkiye ve dünya genelinden yerel otoriteler, mülteciler ve göçmenlere destek sağlama, göç ve yerinden edilmenin topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve yarattığı fırsatları maksimize etme konularında konuşacak.

Konuşmacılar arasında Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve BM ajanslarından direktörler de bulunuyor.

Oturumda konuşma yapacak olan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ülkemizde olan kayıt dışı emekçi nüfus, yabancı öğrenciler ve mültecileri kapsayan, insan onurunu korumak, temel hizmetlere erişimi teşvik eden yerel yönetimler üzerine LTB’nin çalışmalarına dikkat çekecek. Konuşmasından önce Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı ve BM’nin 3 ajansının sorumluları ile bir araya gelen Harmancı, insan onurunu korumak ve temel hizmetlere erişimi teşvik eden yerel yönetimler üzerine LTB’nin yaptığı faaliyetleri paylastı.

26/11/2019 15:12