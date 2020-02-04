Harmancı: Umarım hukuk yoluna gitmeden lağım sorunu çözülür

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında 20 yıldır süren kanalizasyon sorunu ne olacak sorusu üzerine konuşan başkan Harmancı şöyle konuştu: "Ben Gönyeli Belediyesi’ne karışamam, onlar da bize. Ancak bunu gayri yasal olarak ortaklaşarak yapabiliriz. Biz bugün 1 milyon TL’lik yatırımla pompanın kapasitesini 4 kat arttırdık. Yine çözülmezse yapabilecek bir şeyimiz yok. Ancak ortak bir çalışma ile bu sorun çözülebilir.Ben şundan rahatsızım, Gönyeli Belediyesi’ne giden bir kişiye LTB’den bu sorun kaynaklanıyor deniliyor. Bu bizi üzüyor. Biz defalarca protokol gönderdik. Ancak bir yanıt alamadık. İnşallah hukuk yoluna gitmeden bu sorun çözülür"

04/02/2020 16:56