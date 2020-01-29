Harmancı: Üst düzey bir mekan olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Buldukmen Transport Ltd. arasında Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için dün sözleşme imzalandı.

Avrupa Birliği ile LTB finansmanıyla hayata geçecek projenin sözleşmesine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Buldukmen Transport Ltd Direktörü Hüseyin Bulduk imza koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yeni kadın sığınma evinin inşaatına başlandığını duyurdu. Harmancı, 12 kadının ayrı ayrı maksimumum her birinin 4 çocuğu ile birlikte konaklayabileceği bir merkez olacağını söyledi.

Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Herkese merhaba, dün imzalarını attığımız AB tarafından finanse edilen güven projesi kapsamında yeni kadın sığınma evi inşaatımıza başlamış bulunuyoruz.

12 kadının ayrı ayrı maksimumum her birinin 4 çocuğu ile birlikte konaklayabileceği merkezimiz 1100 metrekare, iç Bahçeli ve engelli standartlarının harfiyen uygulandığı üst düzey bir mekan olacak.

Bugüne kadar toplumla yeniden buluşturduğumuz şiddet gören kadınlardan aldığımız güçle yola devam ediyoruz...”

29/01/2020 16:19