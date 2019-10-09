Harmancı: Yaşlılarımız ailelerine bir düğme ile çağrı yapabilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri yaşlılar için bir uygulama denemeye başladıklarını duyurdu. Harmancı " 65 yaş üzeri yakınlarımız için ailelerine bir düğme ile çağrı yapabilecekleri, bir sistemi pilot uygulama olarak denemeye başladık" ifadelerini kullandı.

İşte Harmancı’nın paylaşımı...

“Herkese günaydın, evinde yalnız kalan ve sağlığını merak ettiğimiz 65 yaş üzeri yakınlarımız için ailelerine bir düğme ile çağrı yapabilecekleri, istem dışı düştüklerinde otomatik uyarı verebilecek bir sistemi pilot uygulama olarak denemeye başladık, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek bu sistemi bakanlıkla entegre nasıl çalıştırabileceğimizi konuşacağız.”

09/10/2019 10:16