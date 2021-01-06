Harmancı: Yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başladık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak hayata geçirecekleri projeye başladıklarını duyurdu.Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İşte Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Yola çıkan yolda kalmaz diyerek yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başlamış durumdayız.

Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak düzenlemeye kendi imkan ve finansmanımızla başladık, yurttaşlarımızın hayat kalitesini artırma hedefine sımsıkı bağlılıkla ilerliyoruz.

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06/01/2021 09:59