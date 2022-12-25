Harmancı yeniden Başkan!

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25/12/2022

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Harmancı yeniden Başkan!

Lefkoşa ilçesinde 149 sandıktan tümü açıldı. Buna göre TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, yüzde 49.44 oy oranı ile yeniden LTB Başkanı seçildi.

YSK’dan alınan son verilere göre, Lefkoşa Türk Belediyesi için sonuçlar şöyle:

TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı yüzde 49.44

CTP LTB adayı Sıla Usar İncirli yüzde 26.41

UBP LTB adayı Sadık Gardiyanoğlu yüzde 22.50

Bağımsız aday Okyay Sadıkoğlu yüzde 0.78

Bağımsız aday Hüseyin Eryaman yüzde 0.75

Bağımsız Oytun Andaş yüzde 0.12

25/12/2022 20:38
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TAGS: Mehmet Harmancı, lefkoşa, haber
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