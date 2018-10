Harmancı: Yol haritamızı detaylı şekilde aktardık

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da Mağusa ve Baf kapılarının geçişlere açılması konusunda LTB’nin uzun süreden beridir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve söz konusu 2 kapının açılması konusunda LTB’nin ısrarcı ve sorumluluk almaya hazır konumda olduğuna işaret eden Başkan Harmancı, mevkidaşı Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile daha önce her iki Cumhurbaşkanına yazdıkları mektupla Lefkoşa’da mümkün olduğunca geçiş noktasının açılması konusunda hem fikir olduklarını, Mağusa kapısının araçlı geçişlere açılmasını ve Baf kapısının yaya geçişlerine açılmasını önceliklendirdiklerine vurgu yaptı.

LTB olarak söz konusu iki kapının ülkedeki diğer kapılardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekliliğine inandıklarını ifade eden Harmancı, geride kalan süreçte Yorgacis ile 2 kapının açılması konusunda teknik ekiplerle birlikte birçok kez görüşmeler ve incelemelerde bulunduklarını belirtti.

“YOL HARİTAMIZI DETAYLI ŞEKİLDE AKTARDIK”

Kapıların açılması konusunda geçtiğimiz hafta yoğun bir mesai geçirdiklerini, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile görüşmelerde bulunduklarını açıklayan Harmancı, tarafların kendilerine teknik ve siyasi düzeyde çalışma yapacaklarını söylediğini dile getirdi.

4 kurumun da kapıların açılmasına kategorik olarak olumsuz yaklaşmadığını, kendilerinin bu görüşmelerde kapıların açılması konusunda haritaya dayalı bilgilendirmede bulunduğunu ve maliyetin yüksek olmayacağı bir planlamayı yetkililere aktardıklarını ifade eden Harmancı, kurumların belirteceği görüşlere göre çalışmaların detaylandırılabileceğini aktardı.

Mağusa kapısının araç trafiğine açılmasıyla Metehan’da (Aydemet) oluşan trafik çilesinin rahatlayacağını, çarşıya akışın daha kolay hale geleceğini, buna ilaveten özellikle Limasol ve Larnaka’ya gidişlerde trafik kolaylığı yaratacağını ifade eden Harmancı, Baf kapısının ise yaya geçişlerine açılmasının Arabahmet Bölgesi’nde turizm alanında bir canlılık getireceğine inandığını belirtti.

“LTB, PERSONEL KATKISI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DESTEK VE İŞBİRLİĞİNE HAZIRDIR”

LTB Başkanı Harmancı, söz konusu 2 kapının açılması konusunda LTB’nin personel katkısı da dahil olmak üzere her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduğunun altını çizerken, kapıların açılmasının özellikle trafik, turizm ve bireylerin özgür dolaşımı gibi temel konularda oldukça olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.