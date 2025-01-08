Harmancı’dan Bakan Oğuz’a Çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Çetinkaya Spor Kulübü'nün bulunduğu bölgedeki sur burcunun altına otopark ve sosyal alan oluşturulması projesine hala onay verilmemesini eleştirerek İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a çağrıda bulundu.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, projenin 1,5 yıldır bekletildiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Dursun Oğuz sayın bakan, 1,5 yıldır önünüzde duran Çetinkaya’nıın bulunduğu burcun altına otopark ve sosyal alan yaratma talebimize bir türlü onay verilmiyor? Anıtlar yüksek kuruluna götürülen projemizinin hayata geçmesine ve Lefkoşa sur içine yeni bir modern park alanı yaratılmasına neden imza koymuyorsunuz ? Çetinkaya spor kulübünün bu alanda menfaat sahibi olmasına bizler de karşı çıkmıyoruz, verin bize aşanı biz kulüp menfaatlerini de koruyacak modeli hayata geçiririz. Biz vazgeçmeyeceğiz."