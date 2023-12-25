Harmancı’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili önemli mesajlar verdi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AKEL’in yayın organı Haravghi Gazetesi verdiği mülakatta, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili soruyu yanıtladı.

2025 Cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmayacağı ile ilgili soru üzerine Harmancı, karar almak için henüz erken olduğunu belirtti

Gazeteye göre Harmancı, Tatar’ın rakibinin kim olacağının değil, çıkmazı yıkmak için insanların önüne konulacak siyasi boyutun önemli olacağını görüşünü ortaya koydu.

Bu kez ilerici ve sol kesimin ümit vermesi gerektiğini söyleyen Harmancı, “Genel siyasi mesajlar artık dönem dışı kaldı. İki bölgeli iki kesimli siyasi eşitliği olan federasyondan söz ediliyor. Evet ama nasıl? İnsanlara, federal çözümü nasıl başaracağımızın cevabını vermezsek toplum içerisinde hareketlilik olamaz. Kimin aday olabileceğine karar vermeden önce pratikte bir perspektif katıp katamayacağımıza karar vermemiz gerek. Bunu yapamazsak, bunun bir parçası olmak istemem. Ümit verebilirsek ki bunu yapabileceğimizi biliyorum, evet, ilerici bir grup ile kampanyaya girerim. Kısa süre önceki örnekler federasyonu savunan güçlerin yan yana gelme olanağının kısıtlı olduğunu gösterse de...” ifadelerini kullandı.